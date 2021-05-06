Kaza, öğle saatlerinde, Hassa-Gaziantep kara yolunun Güzelce mevkisinde meydana geldi. Askerlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



