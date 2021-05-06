Türkiye Hatay'da askerleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Hatay'da askerleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Türkiye

Hatay'da askerleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde, Hassa-Gaziantep kara yolunun Güzelce mevkisinde meydana geldi. Askerlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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