Türkiye Hatay'da damat, gelini yol kenarında tekme tokat dövdü

Hatay'da damat, gelini yol kenarında tekme tokat dövdü

Türkiye

Hatay'da damat, gelini yol kenarında tekme tokat dövdü

Hatay'ın Belen ilçesinde bir damat yol kenarında tartıştığı gelini tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

01 Kasım 2020, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift; araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Tokat ve yumruklarla dövdü 

Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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