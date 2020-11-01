Türkiye Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Türkiye

Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Hatay'da damat tarafından darp edilen gelinin şikayeti üzerine damat gözaltına alındı.

01 Kasım 2020, Pazar 20:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında damat H.H.İ.'nin, gelin F.Ş.'ye şiddette bulunmasının ardından, gelin damattan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ.'nin, İskenderun Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Tartışma fotoğraf çekimi yüzünden çıktı

Damat H.H.İ.'nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.'yi darp etti. Amatör kameralar tarafından kayda geçen görüntülerin ardından gelin damattan şikayetçi oldu.

İHA


İlgili Haberler
Hatay'da damat, gelini yol kenarında tekme tokat dövdü


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Joe Biden seçilirse…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in geleceği...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'de deprem bölgesi havadan görüntülendi