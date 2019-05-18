Hatay’da Ebabil kuşu bulundu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cemil Karaman isimli vatandaş motosiklet ile yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi.

EVİNDE BAKIYOR

Kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu tespit eden Karaman, kuşa evinde bakıyor.

'HAVAYA ATTIM UÇSUN DİYE AMA UÇAMADI''

Cemil Karaman, Ebabil kuşunu yolun ortasında gördüğünü belirterek, “Motosikletle yolda giderken yolun ortasın da bir kuş gördüm ve durdum.

Kuşu yolun ortasından aldım ve baktım bu kuş farklı bir kuş. Havaya attım uçsun diye ama uçamadı. Bende bu kuşu eve aldım geldim şimdi ise kuşa kendi imkanlarımla bakıyorum.

Çevreye sorduğumda evcil bir kuş olmadığını dünyada çok nadir görülen bir tür olan ebabil kuşu olduğunu söylediler” dedi.

HATAY (İHA)