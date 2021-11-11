Türkiye Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Türkiye

Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili' operasyonu başlatıldı' denildi.

11 Kasım 2021, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. 



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