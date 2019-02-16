Güzelçay Mahallesi'ndeki filtre fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler, yangın bölgesindeki bazı malzemeleri alevlerden kurtarmak için çaba sarf etti.

Dumandan etkilenen 12 işçi, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.