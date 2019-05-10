Hatay’da fuhuş operasyonu: 19 gözaltı
Hatay’da yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 4’ü Suriye uyruklu 19 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan Fas uyruklu 20 kadın da kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen çeteyi takibe aldı.
Takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 13 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 4’ü Suriye uyruklu, toplam 19 kişiyi gözaltına adı. Şüphelilerin fuhşa zorladığı Fas uyruklu 20 kadın da kurtarıldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliyeye kucağında bebeğiyle götürüldüğü görüldü. Faslı kadınlar ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
DHA