Türkiye Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye döndü

Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye döndü

Türkiye

Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye döndü

Suriye İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısı nedeniyle 33 mehmetçik şehit düştü. TSK, Suriye'deki hedefleri vurmaya devam ederken Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye'ye çevrildi.

28 Şubat 2020, Cuma 15:41 Son Güncelleme:
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Suriye’den peş peşe gelen son dakika haberlerinin ardından dikkat çeken bir görüntü daha geldi. Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit edildiği saldırının ardından Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye'ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor. 33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye'ye çevrildiği görüldü.

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.


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