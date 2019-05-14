Hatay'da nehirde 2 ceset bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nehir yüzeyine çıkmış 2 ceset bulundu
Reyhanlı ilçesi Varışlı ve Atçana köyleri arasında bulunan nehrin yüzeyine çıkmış 2 cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
YABANCI UYRUKLU OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR
Cesetler yapılan incelemenin ardından nehirden çıkarılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen 2 cesedin ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
İHA