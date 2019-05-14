Hatay'da nehirde 2 ceset bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nehir yüzeyine çıkmış 2 ceset bulundu

14 Mayıs 2019, Salı 23:31
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Hatay'da nehirde 2 ceset bulundu

Reyhanlı ilçesi Varışlı ve Atçana köyleri arasında bulunan nehrin yüzeyine çıkmış 2 cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

YABANCI UYRUKLU OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Cesetler yapılan incelemenin ardından nehirden çıkarılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen 2 cesedin ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. 

İHA

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