Türkiye Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye

Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay’ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi başladı. Alevlere 100 kişilik ekip ile müdahale edilirken, 2 helikopter, 10 arazözle de çalışmalara destek veriliyor. Alevlerin ilk belirlemelere göre iki hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

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