Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay’ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
07 Ağustos 2021, Cumartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi başladı. Alevlere 100 kişilik ekip ile müdahale edilirken, 2 helikopter, 10 arazözle de çalışmalara destek veriliyor. Alevlerin ilk belirlemelere göre iki hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA
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