Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 3 tutuklama

Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 3 tutuklama Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı