Hatay’da tarihi eser operasyonu

Suriye’den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı

08 Mart 2019, Cuma 22:40 Son Güncelleme:
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Hatay’da tarihi eser operasyonu

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Suriye’den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri 5 milyon liraya satmaya çalışan biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada, aralarında balta ucu, bronz çan, sikke ve el yazmalı Tevrat ile Picasso imzalı resimlerin de bulunduğu 21 parça eser ele geçirildi.

HATAY (AA)

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