Türkiye Hatay'da yürek yakan olay! İki kardeş feci şekilde can verdi...

Hatay'da yürek yakan olay! İki kardeş feci şekilde can verdi...

Türkiye

Hatay'da yürek yakan olay! İki kardeş feci şekilde can verdi...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yaren (15) ile Eren Altun (14) kardeşler, yaşamını yitirdi.

28 Mayıs 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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İskenderun-Arsuz yolu Madenli Balıkçı Barınağı Kavşağı'nda dün gece, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren ve Eren Altun kardeşlere M.D. yönetimindeki 31 TC 784 plakalı otomobil çarptı.



Kazada, iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AK PARTİ’Lİ MECLİS ÜYESİNİN ÇOCUKLARI

Yaren ve Eren Altun’un, Arsuz Belediyesi AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları olduğu belirtildi.

Kazayı haber alan çocukların yakınları ile Kaymakam Musa Sarı ve Emniyet Müdürü Dinsever Kalkan hastaneye geldi.

İki kardeşin cenazesi bugün ilçedeki Gözcüler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Ufuk AKTUĞ/DHA

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