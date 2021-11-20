Türkiye Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

Türkiye

Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

Hatay'da bir askeri aracın devrilmesi ile 5 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

20 Kasım 2021, Cumartesi 12:45 Son Güncelleme:
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Hatay'da bulunan Antakya-Reyhanlı yolunda 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan yaralı çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



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