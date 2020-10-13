Hatay'ın Belen ilçesinde cuma sabahı çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramış; 33 saat sonunda ancak kontrol altına alınabilmişti. Ekiplerin zorlu mücadelesi ile söndürülen yangında, çok sayıda bina ve araç hasar alırken; evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edilmişti.

300 hektar alan zarar gördü

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangında yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü.

Bakan, şüpheli durum olduğuna dikkat çekmişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarında, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" demişti.

Paylaşımlar, terör örgütünü işaret etmişti

Yangınla ilgili olarak terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatılmıştı. AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürülmüştü.

Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi. Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, “Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı” diye konuştu.