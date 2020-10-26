Türkiye Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama meydana geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama meydana geldi

Türkiye

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama meydana geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüphelenilen 2 teröristten biri takip sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

26 Ekim 2020, Pazartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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"Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

Hatay Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

AA-DHA


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