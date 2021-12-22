Hatayspor: 1 - Konyaspor: 3 (Maç özeti ve golleri)

3. dakikada Ahmet Çalık’ın ceza sahası içerisinde kaleci Sehic’e geri pasında araya giren El Kaabi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

22. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Cikalleshi topukla topu kaleye göndermek istedi, ancak top yandan auta gitti.

29. dakikada orta alanda kaptığı topla hızla çıkan Konyaspor’da Serdar Güler’in sağdan ortasına ceza sahası içerisinde bomboş kalan Mpoku şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

34. dakika da sağ taraftan Serdar Gürler’in ortasına altı pas çizgisi önünde dokundu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.

39. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Skubic ceza sahasına doğru ortaladı, savunmadan seken top Cikalleshi'nin önünde kaldı. Onun şutunda kaleye giden top son anda savunmaya çarptı ve savunma tarafından uzaklaştırıldı.

45. dakikada Serdar Güler ceza sahası dışından sert şut çekti, top üst direkten geri döndü.

54. dakikada taç atışını kullanan Skubic'in ceza sahasına yolladığı topu Cikalleshi kafayla Mpoku'nun önüne indirdi. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-2

85. dakikada Fatih Kuruçuk’un ceza sahasından sert şutunu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

90+2. dakikada Hadziahmetovic'in uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Michalak'ın şutu Munir'de kaldı.

90+3. dakikada Hadziahmetovic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Michalak topu Ahmed Hassan'a aktardı. Onun boş kaleye vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3

Goller: El Kaabi (dk. 3) (Hatayspor), Mpoku (dk. 29 ve 54), Ahmed Hassan (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Sam Adekugbe (dk. 31) (Hatayspor), Ahmet Çalık (dk. 80) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Fatih Kuruçuk, Sackey (Hatayspor), Sehic, Serdar Gürler, Cikalleshi (Konyaspor)

HATAY (İHA)