Hatayspor 100 bin euro için transfer yasağı yedi
FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı geldi. David Akintola'nın 100 bin euro'luk alacağını ödememesi nedeniyle transfer tahtası kapatılan Hatayspor çözüm arıyor.
14 Ekim 2021, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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FIFA, 100 bin euroluk oyuncu ücreti ödemesinin gerçekleşmemesi nedeniyle Hatayspor'a ceza verdi.
Ajansspor'un haberine göre; Hatayspor'un David Akintola'ya ödenmeyen 100 bin Euro'luk alacağı sebebiyle FIFA tarafından transfer tahtası kapandı.
Sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olan Akintola geçtiğimiz yıl Hatayspor'da forma giymişti. Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
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