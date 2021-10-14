Hatayspor 100 bin euro için transfer yasağı yedi

FIFA, 100 bin euroluk oyuncu ücreti ödemesinin gerçekleşmemesi nedeniyle Hatayspor'a ceza verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Hatayspor'un David Akintola'ya ödenmeyen 100 bin Euro'luk alacağı sebebiyle FIFA tarafından transfer tahtası kapandı.

Sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olan Akintola geçtiğimiz yıl Hatayspor'da forma giymişti. Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.