Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından saha karıştı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden plastik sandalyeler ve yabancı maddeler sahaya atıldı.

Bu sırada atılan plastik sandalyelerden yüzüne isabet eden görevli polis memuru ile ayağına taş gelen polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Tribünden atılan yabancı maddeler sonrası polis Adana Demirspor taraftarına biber gazı ile müdahale etti.

Müdahale sonrası birçok kişi gözaltına alınırken, bazı taraftar ise yaralandı. Yaralanan taraftarların bazıları ambulans ile hastaneye kaldırılırken bazıları ise ayakta tedavi edildi.





Bu haberi de okudular Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor

HATAY (İHA)