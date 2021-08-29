Hatayspor, Alanyaspor'u parçaladı
Süper Lig'de haftanın en gollü maçı Hatayspor ile Alanyaspor arasında oynandı. Alanyaspor, deplasmanda çok ağır bir mağlubiyet aldı ve Hatayspor'a 5 golle boyun eğdi.
29 Ağustos 2021, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
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Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Hatayspor'un golleri, 4' Traore, 18' Saba, 42' Ribeiro, 60' Kaabi, 90' Kamara'dan geldi. Hatayspor, ev sahibi olduğu maçta kazanarak bu sezonun ilk 3 puanını aldı ve 4 puanla 8. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 3 puanda kaldı.
Hatayspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
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