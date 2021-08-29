Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Hatayspor'un golleri, 4' Traore, 18' Saba, 42' Ribeiro, 60' Kaabi, 90' Kamara'dan geldi. Hatayspor, ev sahibi olduğu maçta kazanarak bu sezonun ilk 3 puanını aldı ve 4 puanla 8. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 3 puanda kaldı.

Hatayspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.