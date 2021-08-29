Futbol Hatayspor, Alanyaspor'u parçaladı

Hatayspor, Alanyaspor'u parçaladı

Futbol

Hatayspor, Alanyaspor'u parçaladı

Süper Lig'de haftanın en gollü maçı Hatayspor ile Alanyaspor arasında oynandı. Alanyaspor, deplasmanda çok ağır bir mağlubiyet aldı ve Hatayspor'a 5 golle boyun eğdi.

29 Ağustos 2021, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
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Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Hatayspor'un golleri, 4' Traore, 18' Saba, 42' Ribeiro, 60' Kaabi, 90' Kamara'dan geldi. Hatayspor, ev sahibi olduğu maçta kazanarak bu sezonun ilk 3 puanını aldı ve 4 puanla 8. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 3 puanda kaldı.

Hatayspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

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