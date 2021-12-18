Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı

Hatayspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

30 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlılarda 5'i ilk 11 olmak üzere, 9 maçta boy gösterirken, ne asist ne de gol katkısı sağlayamadı.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fatih Karagümrük’e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna’da görev aldı.

Ajansspor