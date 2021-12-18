Futbol Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı

Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı

Futbol

Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'da Emre Çolak'la resmen yollar ayrıldı.

18 Aralık 2021, Cumartesi 11:33 Son Güncelleme:
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Hatayspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 

30 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlılarda 5'i ilk 11 olmak üzere, 9 maçta boy gösterirken, ne asist ne de gol katkısı sağlayamadı.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fatih Karagümrük’e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna’da görev aldı.

Ajansspor

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