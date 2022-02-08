Futbol Hatayspor eski Fenerbahçeli Yassine Benzia ile anlaştı

Hatayspor eski Fenerbahçeli Yassine Benzia ile anlaştı

Futbol

Hatayspor eski Fenerbahçeli Yassine Benzia ile anlaştı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Yassine Benzia Süper Lig'e dönüyor. Benzia bugün Türkiye'de olacak ve Hatayspor ile sözleşme imzalayacak.

08 Şubat 2022, Salı 16:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig 'de transfer döneminin son günü heyecanı yaşanırken Hatayspor, bir süredir gündeminde olduğu belirtilen eski Fenerbahçeli Yassine Benzia'nın transferini bitirdi. Cezayirli oyuncu, gün içinde Türkiye'de olacak.

Fransız basınından Le Bien Public, Yassine Benzia'nın Hatayspor'un teklifini kabul ettiğini açıkladı. 27 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek adına Türkiye'ye gittiği belirtildi ki Benzia'nın gün içinde Türkiye'de olması bekleniyor. 

Dijon ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Benzia, kiralık olarak Hatayspor kadrosuna katılacak. Kiralama sözleşmesinde bir satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtilmekte. Dijon forması altında bu sezon 17 lig maçına çıkan Benzia; 4 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı. 

Fanatik

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 35 milyon euro'luk sözde yıldız futbolcudan kedisine işkence! Kadro dışı kaldı