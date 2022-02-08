Hatayspor eski Fenerbahçeli Yassine Benzia ile anlaştı

Süper Lig 'de transfer döneminin son günü heyecanı yaşanırken Hatayspor, bir süredir gündeminde olduğu belirtilen eski Fenerbahçeli Yassine Benzia'nın transferini bitirdi. Cezayirli oyuncu, gün içinde Türkiye'de olacak.

Fransız basınından Le Bien Public, Yassine Benzia'nın Hatayspor'un teklifini kabul ettiğini açıkladı. 27 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek adına Türkiye'ye gittiği belirtildi ki Benzia'nın gün içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Dijon ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Benzia, kiralık olarak Hatayspor kadrosuna katılacak. Kiralama sözleşmesinde bir satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtilmekte. Dijon forması altında bu sezon 17 lig maçına çıkan Benzia; 4 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı.

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