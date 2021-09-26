Futbol Hatayspor - Fenerbahçe maçında ilk yarı bitti

Hatayspor - Fenerbahçe maçında ilk yarı bitti

Futbol

Hatayspor - Fenerbahçe maçında ilk yarı bitti

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde ligin iki iyi takımı Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. 16.00'da başlayan maç Yeni Hatay Stadı'nda oynanıyor.

26 Eylül 2021, Pazar 15:59 Son Güncelleme:
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Hatayspor 0-2 Fenerbahçe (İlk yarı bitti)

Goller: Diego Rossi, Filip Novak

Asistler: Valencia (2)

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Maçta ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

  • İlk gol 17. dakikada Diego Rossi'nin ayağından geldi. Asist, Enner Valencia.
  • İkici gol köşe vuruşundan yine Valencia'nın asistiyle Novak'tan geldi.

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İki takımın ilk 11'leri şöyle oluştu:

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Ferdi, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

Fenerbahçe'de 6 eksik

Vitor Pereira’nın takımında 6 eksik bulunuyor. Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Zajc, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci Hatay’a götürülmedi.


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