Hatayspor - Fenerbahçe maçında ilk yarı bitti
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde ligin iki iyi takımı Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. 16.00'da başlayan maç Yeni Hatay Stadı'nda oynanıyor.
26 Eylül 2021, Pazar 15:59 Son Güncelleme:
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Hatayspor 0-2 Fenerbahçe (İlk yarı bitti)
Goller: Diego Rossi, Filip Novak
Asistler: Valencia (2)
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Maçta ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- İlk gol 17. dakikada Diego Rossi'nin ayağından geldi. Asist, Enner Valencia.
- İkici gol köşe vuruşundan yine Valencia'nın asistiyle Novak'tan geldi.
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İki takımın ilk 11'leri şöyle oluştu:
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Ferdi, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha
Fenerbahçe'de 6 eksik
Vitor Pereira’nın takımında 6 eksik bulunuyor. Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Zajc, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci Hatay’a götürülmedi.
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