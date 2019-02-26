Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Aslanlar ilk maçta 2-0 galip gelmiş, büyük bir avantaj elde etmişti. Şimdi Sarı-Kırmızılılar bu maçtan da galibiyetle ayrılıp yarı finale çıkmanın peşinde... Hatayspor ise kendi evinde mucizeye imza atmak istiyor.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Galatasaray maçı yarın saat 14.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma aspor'dan canlı yayınlanacak.

LUYINDAMA VE FEGHOULI İLE GÜLMÜŞTÜ

Galatasaray Hatayspor ile oynadığı ilk maçı Luyindama ve Feghouli'nin golleri ile 2-0 kazanmıştı. Türkiye Kupası maçlarına 5. turda başlayan Sarı-Kırmızılı takım sırasıyla Keçiörengücü ve Boluspor'u elemişti.

İlk maçta Galatasaray'ı zorlamasına rağmen 2-0 kaybeden Hatayspor Spor Toto 1. Lig'de 37 puanla 6. sırada bulunuyor. Hatayspor ligde 3 haftadır maç kazanamıyor. Türkiye Kupası'na 3. turda başlayan Hatayspor sırasıyla Esenler Erok, Fethiyespor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i elemişti.