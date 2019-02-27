Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'la rövanş maçına çıkıyor. İlk maç Sarı-Kırmızılı ekibin 2-0 üstülüğüyle tamamlanmıştı. Şimdi ikinci maçın skoru merak edilirken "Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap aranıyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmaları başladı. Bugün Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor. Cim Bom ilk maçta zorlanmasına rağmen karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrılmayı bilmişti. Bugünse rakip sahada beraberlik yetiyor fakat Aslan mücadeleden güzel bir futbol ve skorla ayrılmayı planlıyor. Hatayspor ise kendi seyircisi önünde yarı finale çıkmayı zorlayacak.
HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Hatayspor Galatasaray bugün saat 14.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma aspor'dan canlı yayınlanacak.
LUYINDAMA VE FEGHOULI İLE GÜLMÜŞTÜ
Galatasaray Hatayspor ile oynadığı ilk maçı Luyindama ve Feghouli'nin golleri ile 2-0 kazanmıştı. Türkiye Kupası maçlarına 5. turda başlayan Sarı-Kırmızılı takım sırasıyla Keçiörengücü ve Boluspor'u elemişti.
İlk maçta Galatasaray'ı zorlamasına rağmen 2-0 kaybeden Hatayspor Spor Toto 1. Lig'de 37 puanla 6. sırada bulunuyor. Hatayspor ligde 3 haftadır maç kazanamıyor. Türkiye Kupası'na 3. turda başlayan Hatayspor sırasıyla Esenler Erok, Fethiyespor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i elemişti.