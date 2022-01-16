Hatayspor - Galatasaray maçı özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Hatayspor, 4-2 kazandı. Hatayspor bu galibiyetle puanını 35'e çıkardı. Galatasaray ise 27 puanda kaldı.
16 Ocak 2022, Pazar 20:47 Son Güncelleme:
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6. dakikada Riberio’nun uzun pasında ceza sahası içinde Diouf pasını Lobzhanidze'ye attı. Lobzhanidze müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.
12. dakikada sağdan Kerem’in ortasında Hatayspor savunmasının arasında Berkan dokundu, top üstten auta çıktı.
14. dakikada kullanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. Kamil Ahmet ceza sahasına doğru yeniden gönderdi, Kamara’nın müsait pozisyonundaki şutunda savunma son anda meşin yuvarlağa ayak koydu.
23. dakikada Berkan'ın uzun pasında Patrick van Aanholt topla buluştu. Onun sol kanattan arka direğe ortasına müsait pozisyondaki Emre Kılınç dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde top Dylan Saint-Louis’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Patrick van Aanholt'ın kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah kurtarmayı başardı.
39. dakikada Kamil Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde Kamara yükseldi. Alpaslan Öztürk’ün müdahalesi ile Kamara yerde kaldı.
40. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Erkan Özdamar pozisyonu izledi ve ardından penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada topun başına geçen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
45+8. dakikada ceza yayı sol çaprazında Taylan yerde kalınca hakem Erkan Özdamar serbest vuruş verdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem topu filelere gönderdi. 1-2
62. dakikada sağ kanatta ceza sahasına doğru giren Mame Diouf yerden pasında kale önünde Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
67. dakikada Mame Diouf sağ kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, Dylan Saint-Louis iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İsmail gole izin vermedi.
70. dakikada Aytaç’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt'a bekletmeden ceza sahası içindeki Cicaldau'ya gönderdi. Cicaldau karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
79. dakikada Riberio’nun uzun pasında topla buluşan Kahraba sağda bomboş pozisyondaki Lobjanidze’ye gönderdi. Lobjanidze topla birlikte ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. 2-3
90+1. dakikada Mame Diouf’un uzun pasında topla buluşan Lobjanidze hızla sol taraftan ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2
Goller: Mame Diouf (dk. 43), Kamara (dk. 62), Lobjanidze (dk. 79, 90+1) (Hatayspor), Emre (dk. 23), Kerem (dk. 45+6) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Taylan Antalyalı (dk. 82) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Adekugbe, Dylan Louis, Kamara, Riberio (Hatayspor), Alpaslan Öztürk, Berkan, Boey, Ömer Bayram, Halil (Galatasaray)
HATAY (İHA)