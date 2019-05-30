Süper Toto Süper Lig'e veda eden takımlar; Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisar oldu. Süper Lig'e yükselen takımlar ise Denizlispor ile Gençlerbirliği oldu. Bu akşam 3. takım belli olacak.

Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Her iki takımın taraftarı başta olmak üzre milyonlarca futbolsever maçın skorunu merak ediyor. Sıkça sorulan soru ise "Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

İlhan Palut'tan final açıklaması!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek finale yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk." dedi.

Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca daha çok ortaya koyan bir takım olduklarını belirtti.

İkinci yarda maçı çevirebileceklerine inandıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk. Üç sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün final oynayacağımız için Allah'a şükrediyorum."

Palut, play-off final maçında da ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonrası basın toplantısına katılmadı.

Mehmet Altınparmak: “Hedeflediğimiz bir final vardı”

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor’u penaltı atışları sonunda eleyen Gazişehir Gaziantep Teknik direktörü Mehmet Altınparmak maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Altınparmak, “Hedeflediğimiz bir final vardı. Bu finale kaldık. Hem Antep’te hem bu maçın ilk yarısında çok rahat bir şekilde bitireceğimiz bir maçtı. Bizim için bugün bir tek şey vardı finale kalmak. Yakaladığımız bir avantaj vardı. Belki onu maç içerisinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı hiç kaybetmeden oynadık. Maçın sonunda istediğini yapmaya çalışan 120. Dakika bile gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu çirkinleştirmedik. Hak ettiğimiz bir turu kazandık. Belki yenildik ama bizim için önemli olan böyle ikili maçlarda turu geçmektir. Bizim için artık bir maç kaldı. Hem Antep şehrine hem başkana bir sözümüz vardı. Bu kupayı bu şehre getireceğiz diye. Perşembe günü bu saatlerde Antep’e şampiyon olarak döneceğiz. Biz buna çok inandık” dedi. A