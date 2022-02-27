Hatayspor- Malatyaspor maçında gol yağmuru

14. dakikada Kamil Ahmet’in uzun pasında ceza yayı üzerinde Mame Diouf'un kafayla indirdiği topa Benzia’nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

21. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Sadık orta yuvarlağa yakın noktadan ceza sahasına ortaladı, topu göğsüyle kontrol eden El Kaabi şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada ceza yayının hemen solunda Benzia yerde kaldı, hakem faulü işaret etti. Topun başına geçen Benzia frikikten meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

34. dakikada Sackey’in uzun pasında Barış Başdaş kafa vuruşu ile kalecisine pas vermek isterken araya Sadık Baş girerek topu kazandı, ceza sahasında bulunan El Kaabi’ye pasını aktardı, bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

54. dakikada Adekugbe’nin pasında topa buluşan Sadık Baş, sol köşeden ceza sahasına girdi, sert şutunda top az farkla auta gitti.

69. dakikada Karim Hafez’in ceza sahası dışından sert şutunda, ceza sahası ön çizgisinde topun Kamil Ahmet’in eline çarptığı gerekçesi ile maçın hakemi Çağdaş Altay serbest vuruşu işaret etti. Daha sonra VAR’ın uyarısı ile direkt olarak penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada beyaz noktanın başına geçen Nouha Dicko topu ağlara yolladı. 3-1

73. dakikada soldan Adekugbe’nin ortasına penaltı noktası üzerinde Mame Diouf iyi yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

80. dakikada Zeffane’nin sağdan ceza sahasına doğru ortasında, topla buluşan Dicko kaleci Munir’i de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

84. dakikada Mehdi’nin ara pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Lobjanidze’nin ceza sahasına pasında El Kaabi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2

89. dakikada El Kaabi rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi, pasında arka direkte bomboş pozisyondaki Dylan Louis'in şutu filelere gitti. 5-2

Goller: El Kaabi (dk. 21, 35 ve 84), Benzia (dk. 25), Dylan Louis (dk. 89) (Hatayspor), Nouha Dicko (dk. 70 ve 80) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)

HATAY (İHA)