Hatayspor Ömer Erdoğan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve ekibi iki sezon daha Atakaş Hatayspor'umuzda. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı, Genel Sekreterimiz Prof.Dr.Mustafa Özat, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ve Yardımcı Antrenörümüz Özhan Pulat katıldı. Ömer Erdoğan ve ekibine görevlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.