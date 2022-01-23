Futbol Hatayspor - Rizespor maçından gol sesi çıkmadı

Hatayspor - Rizespor maçından gol sesi çıkmadı

Futbol

Hatayspor - Rizespor maçından gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Hatay Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı.

23 Ocak 2022, Pazar 16:09 Son Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve birer puanı hanelerine yazdırdı.

Bu sonuçla Hatay puanını 36'ya, Rizespor ise 22'ye yükseltti.



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