Hatayspor - Rizespor maçından gol sesi çıkmadı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Hatay Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı.
23 Ocak 2022, Pazar 16:09 Son Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve birer puanı hanelerine yazdırdı.
Bu sonuçla Hatay puanını 36'ya, Rizespor ise 22'ye yükseltti.