Hatayspor - Rizespor maçından gol sesi çıkmadı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve birer puanı hanelerine yazdırdı.

Bu sonuçla Hatay puanını 36'ya, Rizespor ise 22'ye yükseltti.







