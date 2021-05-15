Hatayspor, sahasında Gaziantep'e yenildi
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 20:20 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 42. ve son haftasında Atakaş Hatayspor-Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top kaleci Munir'de kaldı.
10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ribeiro'nun sert şutunda, savunma topu kornere gönderdi.
25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutunda, top savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Dicko'nun şutunda, kaleci Munir gole izin vermedi.
58. dakikada ceza sahası içine giren Boupendza’nın sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.
73. dakikada Gaziantep öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kozulj'un ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Munir topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Jefferson'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmayı Gaziantep 1-0 kazandı.
AA