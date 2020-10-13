Hatayspor’da 3 futbolcunun corona testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da 3 futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
13 Ekim 2020, Salı 18:54 Son Güncelleme:
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Hatayspor, pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde 3 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
HATAY (İHA)
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