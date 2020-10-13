Futbol Hatayspor’da 3 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Hatayspor’da 3 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Futbol

Hatayspor’da 3 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da 3 futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

13 Ekim 2020, Salı 18:54 Son Güncelleme:
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Hatayspor, pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde 3 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

HATAY (İHA)


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