Hataysporlu Billong 7-0'lık Beşiktaş maçındaki iddialarla ilgili konuştu
Hatayspor'un Kamerunlu oyuncusu Jean-Claude Billong, 7-0'lık Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle eleştirilmişti. Billong hakkında çirkin iddialar da ortaya atılmış ve Aboubakar'ın onu milli takıma seçtirmesinde rol oynadığı ve maçta bu nedenle kötü performans gösterdiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Kamerunlu stoper konuyla ilgili ilk defa konuştu.
16 Haziran 2021, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Camfoot'a konuşan Billong, şunları söyledi:
Profesyonel kariyerimde belki de ilk kez röportaj veriyorum. Türkiye'den gelen haberler beni çok üzdü. Hatayspor ile harika bir sezon geçirdik ve ligi altıncı sırada tamamladık. Bu yıl ortaya koyduğum performansın ardından Kamerun Milli Takımı'ndan davet aldım. Maçların sonuçlarını asla ve asla manipüle etmediğimi açıkça belirtmek isterim. Sonuna kadar onurlu bir şekilde profesyonel kariyerimi sürdüreceğim. Türkiye'deki ilgili makamların bu olayı araştıracağına inanıyorum.
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