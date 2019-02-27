Hatayspor'un muhteşem dönüşü tura yetmedi: 4-2
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde, 2-0'ın rövanş maçında Hatayspor Galatasaray'ı konuk etti. Hatayspor 2-0'dan gelerek 4-2 öne geçti ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Ama Galatasaray turu geçen takım oldu
Süper Lig'de Akhisarspor'u son dakika golü ile mağlup eden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 kazanan Galatasaray bu avantajını kullanarak adını yarı finale yazdırmak istiyordu. Sarı-Kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'u durduramadı ve maçı 4-2 kaybetti. Turu geçen takım ise Galatasaray oldu
MAÇTAN DAKİKALAR:
8'inci dakikada etkili gelen Hatayspor, Birkan'ın vuruşunda direğe takıldı ve yüzde yüz bir gol pozisyonundan faydalanamadı.
GOL Galatasaray 21. dakikada Muğdat'ın ayağından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Asisti ise Emre Taşdemir yaptı.
GOL Emre Taşdemir'in ortasında net bir kafa vuruşuyla golü bulan Emre Akbaba takımını 2-0 öne geçirdi, dakika 53.
GOL Dakika 59'da Gökhan Karadeniz penaltı vuruşunu gole çevirdi ve durumu 2-1'e getirdi
GOL 71. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ve Gökhan Karadeniz, Galatasaray karşısında 2. golünü atarak takımının beraberliği yakalamasına yardımcı oldu, 2-2.
GOL 79'uncu dakikada Mirkan Aydın, Hatayspor'u 3-2 öne geçiren golü attı
GOL Hatayspor 2-0 geriye düştüğü maçta İsmail Çipe'nin büyük hatası sonucu 4-2 öne geçti. Yaşar Kemal Uğurlu golü VAR incelemesi sonrasında verdi
Hatayspor - Galatasaray 11'ler:
Hatayspor: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan
Galatasaray: İsmail, Mariano, Ahmet, Semih, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Yunus, Sinan, Muğdat
Yedekler: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil