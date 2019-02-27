Süper Lig'de Akhisarspor'u son dakika golü ile mağlup eden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 kazanan Galatasaray bu avantajını kullanarak adını yarı finale yazdırmak istiyordu. Sarı-Kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'u durduramadı ve maçı 4-2 kaybetti. Turu geçen takım ise Galatasaray oldu

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada etkili gelen Hatayspor, Birkan'ın vuruşunda direğe takıldı ve yüzde yüz bir gol pozisyonundan faydalanamadı.

GOL Galatasaray 21. dakikada Muğdat'ın ayağından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Asisti ise Emre Taşdemir yaptı.

GOL Emre Taşdemir'in ortasında net bir kafa vuruşuyla golü bulan Emre Akbaba takımını 2-0 öne geçirdi, dakika 53.

GOL Dakika 59'da Gökhan Karadeniz penaltı vuruşunu gole çevirdi ve durumu 2-1'e getirdi

GOL 71. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ve Gökhan Karadeniz, Galatasaray karşısında 2. golünü atarak takımının beraberliği yakalamasına yardımcı oldu, 2-2.

GOL 79'uncu dakikada Mirkan Aydın, Hatayspor'u 3-2 öne geçiren golü attı

GOL Hatayspor 2-0 geriye düştüğü maçta İsmail Çipe'nin büyük hatası sonucu 4-2 öne geçti. Yaşar Kemal Uğurlu golü VAR incelemesi sonrasında verdi

Hatayspor - Galatasaray 11'ler:

Hatayspor: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan

Galatasaray: İsmail, Mariano, Ahmet, Semih, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Yunus, Sinan, Muğdat

Yedekler: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil