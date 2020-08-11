Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu. Yapılan resmi açıklamada Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum’da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun."

Hatayspor'un eski hocası Mehmet Altıparmak Kasımpaşa'nın başına, yardımcı teknik direktörü Mert Nobre ise Gençlerbirliği'nin başına geçmişti.