Hatice Aslan: Botoks bile yok!

Neşeli hali dikkatlerden kaçmayan Hatice Aslan, ağustos sonunda rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerine devam edeceğini söyledi. Aslan, bir yandan da sahnelediği tiyatro oyununa kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Uzun zamandır sinema filmi çekmediğini ve çok istediğini dile getiren oyuncu, bir film için anlaştığını ama yapım şirketinin bütçe konusunda sıkıntı yaşadığı için yönetmenin filmi çekmekten vazgeçtiğini belirtti.

''Oyuncuların estetik yaptırması hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Hatice Aslan, ''Estetiğe karşı değilim. Ancak bir oyuncunun diş estetiği bile yaptırması canlandıracağı karakterlere sınır koymasıdır. Benim yüzümdeki çizgileri görüyorsunuz. Hiç botoks bile yok'' dedi.