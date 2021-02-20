2021 Yılı Ocak ayından beri doların düşme ivmesine girmesiyle inşaat malzemeleri fiyatlarındaki artış da gerileme eğilimine girdi. Bu konuda İTO verilerine dayanarak açıklama yapan Hatice Bakırcı; ” Bir önceki yılın Ocak ayında artış oranı 2,99’du. Bu yılın Ocak ayı verilerine göre bu oran 0.78 oldu. Demek ki dolar düşünce inşaat malzemelerindeki artış da azaldı. Bu durumda inşaat sektörü de alım satım aşamasında stabilize duruma girmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.” dedi.

Bakırcı, ”2021 yılı inşaat sektörü için de büyüme ve yeni atılımlar anlamına gelmektedir. Pandemi son bulduğunda yoğun bir hareketlilik olmasını bekliyoruz.” diyerek bu konudaki öngörülerini de dile getirdi.

“İnşaat malzemelerindeki zam oranında azalma olunca satın alma yapılmalıdır”

Hatice Bakırcı “İçinde bulunduğumuz dönem doğru değerlendirildiğinde büyük bir fırsat olacaktır. İnşaat Malzemelerindeki zam oranında azalma olunca satın alma yapılmalıdır. Bu sayede elinizde stok olur ve işlerinize ara vermek zorunda kalmazsınız. Ancak, yerinde saymayı düşünüp çekimser davrananlar küçülme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler.

Böyle bir dönemde ya büyürsünüz ya da küçülürsünüz. Biz firma olarak büyümeyi seçtik. Bütün çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı buna göre organize ediyoruz. Pandemi bittikten sonra büyük bir ivmeyle de yükselişimizi sürdüreceğiz.” dedi.