Hatice yeni sevgilisini görücüye çıkardı

40 yaşında olan şarkıcı Hatice Çarpar, sevgilisi Ali Kemal Sarı ile ilk defa beraber fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notunu düşen şarkıcıya birçok yorum geldi.









Ünlü isimler de var





Hatice'nin ünlüler dünyasından birçok arkadaşı çifte mutluluklar diledi. Kuşum Aydın, Seda Sayan, Demet Akalın gibi isimler Hatice'ye iyi dileklerini iletti.





Kuşum Aydın "Çok mutlu ol hayatım", Seda Sayan "Çok mutlu ol tatlım", Demet Akalın ise "Çok mutlu ol baby " yazdı.





Hatice ise cevap olarak "Bize mutluluk dileyen güzel kalpli insanlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Kötü yorum yapan hayatta mutsuz olup negatif enerji dağıtan insanlara da kalplerine mutluluk getirmesi dileğiyle" yanıtını verdi.