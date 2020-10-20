Corona virüsün etkisiyle kendini karantinaya alan ünlü isimler, kapanan spor salonları yerine evlerinde egzersizlerini sürdürmeye başlamıştı. Pek çok isim bu alışkanlığını sürdürürken, bazıları da spor salonlarında soluğu aldı.

Fit kalma sırrını “Önce bol spor, sonra sınırsız yüzme” şeklinde açıklayan şarkıcı Hatice, pilates salonundan pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcının "Küçük dağları ben yarattım" notuyla paylaştığı gönderisi sosyal medyada ilgi gördü.

İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Hatice (41), Ali Kemal Sarı (31) ile geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı.

'Babalık sana çok yakışır sevgilim'

41 yaşındaki şarkıcı, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, Ali Kemal Sarı'nın oynayacağı film bittikten sonra nikah masasına oturmak istediklerini açıklamıştı. Hatice, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafına, "Bana annelik sana da babalık çok yakışır sevgilim" notunu yazmıştı.







