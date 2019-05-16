Hatice'nin gözü morardı
Geçen ay bir defilede podyuma çıkan ve popo açma hareketiyle gündem olan şarkıcı Hatice'nin gözü morardı
Instagram hesabından da cesur paylaşımlara imza atan, Hatice'den bu kez korkutan bir paylaşım geldi.
"YÜZÜM YANDI"
Hatice, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafafa "Yüzüm yandı nazar dedim, gözüm 2 gündür bu halde yine nazar diyorum çünkü kalbi fesat insan demeye dilimin varmadıklarının bedduası tutmaz iyi bilirim" notunu düştü.
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