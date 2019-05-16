Instagram hesabından da cesur paylaşımlara imza atan, Hatice'den bu kez korkutan bir paylaşım geldi.

"YÜZÜM YANDI"

Hatice, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafafa "Yüzüm yandı nazar dedim, gözüm 2 gündür bu halde yine nazar diyorum çünkü kalbi fesat insan demeye dilimin varmadıklarının bedduası tutmaz iyi bilirim" notunu düştü.

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