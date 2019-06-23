Hatice'nin 'seçim' tarzı: Ben susayım, devrim konuşsun
Şarkıcı Hatice, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullandı. Hatice'nin okula giderken giydiği kombin ise görenlerin ağzını açık bıraktı
Bugün, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbullular sandık başına gidiyor.
23 Haziran seçimlerinde sanatçı Hatice'de oyunu kullandı.
Hatice oy kullanmaya giderken topuklu ayakkabı ve siyah mini elbise giydi.
"BEN SUSAYIM DEVRİM KONUŞSUN"
Hatice, sandık başında çektirdiği fotoğrafını da Instagram hesabından "Ben susayım devrim konuşsun" notuyla paylaştı.