  • Haberler
  • Magazin
  • Hatice'nin 'seçim' tarzı: Ben susayım, devrim konuşsun

Hatice'nin 'seçim' tarzı: Ben susayım, devrim konuşsun

Şarkıcı Hatice, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullandı. Hatice'nin okula giderken giydiği kombin ise görenlerin ağzını açık bıraktı

23 Haziran 2019, Pazar 13:47
A A
Hatice'nin 'seçim' tarzı: Ben susayım, devrim konuşsun

Bugün, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbullular sandık başına gidiyor.

 23 Haziran seçimlerinde sanatçı Hatice'de oyunu kullandı.

Hatice oy kullanmaya giderken topuklu ayakkabı ve siyah mini elbise giydi.

"BEN SUSAYIM DEVRİM KONUŞSUN"

Hatice, sandık başında çektirdiği fotoğrafını da Instagram hesabından "Ben susayım devrim konuşsun" notuyla paylaştı.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...