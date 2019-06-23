Hatice'nin 'seçim' tarzı: Ben susayım, devrim konuşsun

Hatice'nin 'seçim' tarzı: Ben susayım, devrim konuşsun Şarkıcı Hatice, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullandı. Hatice'nin okula giderken giydiği kombin ise görenlerin ağzını açık bıraktı