Hatim Duası nedir?: Ramazan'da Hatim Duası okumanın faydaları
Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kişilerin sonrasında okuması gereken duadır. Bu duanın Allah katında oldukça makbul olduğu söylenir. Bu dua Diyanet tarafından da resmi olarak kabul edilmektedir. Hatim duasında Müslümanların ibadetini yerine getiren ve kulluk görevini yerine getiren gibi sıfatlar bulunmaktadır.
12 Nisan 2021, Pazartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Hatim duası nedir, nasıl yapılır?
Kur'an-ı Kerim'i düz ya da ezberleyerek okuyan kişiler hatmetmiş olarak kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kişilerin Allah (CC) katında oldukça değerli kimseler olduğu bilinmektedir. Bu kimseler ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmiş kimseler kabul edilir. Hem bu dünyada hem de ahirette ettikleri dualar kabul edilir. Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kişilerin sonrasında okuması gereken duadır. Bu duanın Allah katında oldukça makbul olduğu söylenir. Bu dua Diyanet tarafından da resmi olarak kabul edilmektedir. Hatim duasında Müslümanların ibadetini yerine getiren ve kulluk görevini yerine getiren gibi sıfatlar bulunmaktadır.
Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından Hatim Duası okunur
Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından kıbleye dönerek hatim duasının okunması gerekmektedir. Namaz kılındığında ise secdeden kalkmadan hatim duasının okunması gerekmektedir. Eğer kişi namaz kılamayacak bir durumda ise o zaman kişilerin kıbleye dönerek bu duayı okuması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından okunacak Hatim duasının Arapça olarak okunması gerekmektedir. Bunun ardından dilerseniz İstihare duası da okumanız mümkündür. Hatim Duasının okunmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesinin ardından Allah'ın (CC) rızasını almak için okunmaktadır. Hatim duasının okunmasının ardından Fatiha suresi okunarak hatim duası bitirilmiş olmaktadır.
Ramazan'da Hatim Duasının faydaları
- Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar tarafından tamamının okunması oldukça faziletlidir. 11 ayın sultanı Ramazan ayında da Kur'an-ı Kerim'i okumak ve hatmetmek kişilerin sevap kazanmasına vesile olacaktır. Pek çok hadisi şerifte Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında hatmedilmesinin ne kadar sevap olduğundan bahsedilmektedir.
- Kur'an-ı Kerim'in ezbere ya da kitaba bakarak tamamının okunması hatim olarak isimlendirilmektedir. Özellikle Ramazan ayında insanlar topluluklar şeklinde Kur'an-ı Kerim okuyup, dinlemektedir. Bu durum mukabele olarak isimlendirilir.
- Özellikle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi faziletleri açısından oldukça faydalı olacaktır. Bu sebeple bu ayda mukabele ile Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi tavsiye edilmektedir.
- Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in mukabele şeklinde okunması ya da takip edilmesi Hz. Muhammed'in (SAV) hem sünneti hem de amelidir. Bunun yanında Cebrail (a.s)'ın da ameli olduğu bilinir.
- Günlük yaşamda Müslümanların sevap kazanabilmesi ve bunun yanında doğru yoldan şaşmaması için her zaman Kur'an-ı Kerim'i okuması ve Peygamber Efendimizin sünnetlerini yerine getirmesi gerekmektedir.
- Kur'an-ı Kerim okunurken anlatılanları anlamaya çalışmak ve bunu günlük hayata yansıtmak oldukça önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve hatmedilmesi ecir ve sevapların en büyüğüdür. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek Müslümanların Allah'a (CC) daha yakın olmasına olanak sağlar.
- Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından hatim duası okumak gerekir. Ancak hatim duasına başlamadan önce Fatiha, Nas ve Bakara surelerinin okunması gerekmektedir. Bu sureleri okumak sünnettir. Bir takım rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (SAV) öncelikle Nas ve Fatiha suresini okuyup, sonrasında Bakara suresini okuduktan sonra hatim duasını okumaya geçmekteydi.