Hatim duası nedir, nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim'i düz ya da ezberleyerek okuyan kişiler hatmetmiş olarak kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kişilerin Allah (CC) katında oldukça değerli kimseler olduğu bilinmektedir. Bu kimseler ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmiş kimseler kabul edilir. Hem bu dünyada hem de ahirette ettikleri dualar kabul edilir. Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kişilerin sonrasında okuması gereken duadır. Bu duanın Allah katında oldukça makbul olduğu söylenir. Bu dua Diyanet tarafından da resmi olarak kabul edilmektedir. Hatim duasında Müslümanların ibadetini yerine getiren ve kulluk görevini yerine getiren gibi sıfatlar bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından Hatim Duası okunur

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından kıbleye dönerek hatim duasının okunması gerekmektedir. Namaz kılındığında ise secdeden kalkmadan hatim duasının okunması gerekmektedir. Eğer kişi namaz kılamayacak bir durumda ise o zaman kişilerin kıbleye dönerek bu duayı okuması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından okunacak Hatim duasının Arapça olarak okunması gerekmektedir. Bunun ardından dilerseniz İstihare duası da okumanız mümkündür. Hatim Duasının okunmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesinin ardından Allah'ın (CC) rızasını almak için okunmaktadır. Hatim duasının okunmasının ardından Fatiha suresi okunarak hatim duası bitirilmiş olmaktadır.

Ramazan'da Hatim Duasının faydaları