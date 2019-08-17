Hatıra fotoğrafı çektirmek isterken otomobil çaprtı

Bartın ile Karabük arasında 'Ağaç Tünel' olarak bilinen yerde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Hatice Çakıcı (47), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

17 Ağustos 2019, Cumartesi 21:45
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Hatıra fotoğrafı çektirmek isterken otomobil çaprtı

Karabük yönüne giden A.Ç. yönetimindeki otomobil, ön sağ rotunun çıkması sonucu, kontrolden çıktı. 

SAVRULAN OTOMOBİL KADINA ÇARPTI

Savrulan otomobil yol kenarında fotoğraf çektirmek için bekleyen Hatice Çakıcı’ya çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hatice Çakıcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Çakıcı’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma sürücüsü A.Ç.’yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

DHA

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