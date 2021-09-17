Çocukluk Hatırla beni

Hatırla beni

Çocukluk

Hatırla beni

Bu oyun çocuğunuzun dikkat-algı-bellek gelişimine fayda sağlayacaktır.

17 Eylül 2021, Cuma 13:12 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Bir tepsi ya da kutu. İçerisine konulacak 15 tane nesne

NASIL OYNANIR? 

Nesneleri tepsiye dizdikten sonra çocuğunuza 1 dakika süre tutarak nesnelere bakmasını isteyin. 1 dakika sonra tepsiyi kaldırın ve çocuğunuzdan hatırladığı nesneleri saymasını isteyin. Ne kadar çok nesne sayarsa o kadar çok puan alır. Nesne sayısını dilediğiniz gibi artırabilirsiniz. Malzemeler: Bir tepsi ya da kutu. İçerisine konulacak 15 tane nesne


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