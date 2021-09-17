Hatırla beni

MALZEMELER

Bir tepsi ya da kutu. İçerisine konulacak 15 tane nesne

NASIL OYNANIR?

Nesneleri tepsiye dizdikten sonra çocuğunuza 1 dakika süre tutarak nesnelere bakmasını isteyin. 1 dakika sonra tepsiyi kaldırın ve çocuğunuzdan hatırladığı nesneleri saymasını isteyin. Ne kadar çok nesne sayarsa o kadar çok puan alır. Nesne sayısını dilediğiniz gibi artırabilirsiniz. Malzemeler: Bir tepsi ya da kutu. İçerisine konulacak 15 tane nesne



