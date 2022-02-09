Hatırlatma aşısı yaptırana 2 milyon dolarlık ödül verecekler!

ABD'nin Maryland eyaleti koronavirüs salgınında aşılama oranları yükseltmek için kampanya başlattı. Eyalet yönetimi eyalet sınırları içindeki kişilerin Hatırlatma Dozu olması için teşvik olarak böyle bir karar aldı. Uygulama daha önce de farklı ülkeler ve şehirlerde denenmişti. Maryland Valisi Larry Hogan, yaptığı açıklamada 2 milyon dolarlık para ödülünün, hatırlatma dozunu yaptıranlar arasından lotarya usulü seçilecek 12 kişiye paylaştırılacağını belirtti. Planlamaya göre 15 Şubat'ta hatırlatma dozu olan bir kişiye 500 bin Dolar verilecek. sonrasındaysa her hafta 50 bin dolarlık para hediyesi dağıtılacak. Promosyon süresinin sonunda da kalan bir milyon dolar dağıtılacak.

Bu kampanya da geçen ilkbahar ve yaz ayları döneminde düzenlenen ve Maryland'in aşılanma oranını yüzde 73'e kadar yükselten kampanyalardan ilham aldı. Bu oran ulus genelindeki orandan 7 puan ileride.

Eyaletteki yetişkinlerin yüzde 95'i en az bir doz aşılanmış durumda. Ancak Maryland'de yetişkinlerin yarısından azı hatırlatma dozu yaptırdı. Vali Hogan "Omicron varyantı dalgasında hatırlatma dozunun ne kadar önemli olduğunu anladık." diyerek durumun ciddiyetinin altını çizdi.

Hogan "Şu anda koronavirüsün etkisini azaltmak ve herkesi bu salgından kurtarmak için en önemli anahtar hatırlatma dozu yaptırarak virüse karşı tam koruma sağlamak, bu gerçeği biliyoruz." diyerek eyalet halkını kampanyaya katılmaya çağırdı.

Hürriyet







