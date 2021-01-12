Ekonomi Hatko Şirketler Grubu, piyasada yüzde 70 üzerinde artış elde etti

Hatko Şirketler Grubu, piyasada yüzde 70 üzerinde artış elde etti

Ekonomi

Hatko Şirketler Grubu, piyasada yüzde 70 üzerinde artış elde etti

Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Nejan Hatko, pandemi döneminde hiç durmayan firmalardan biri olduklarını belirterek, "Hem yurt içi hem ihracata yönelik üretim ve satışlarımız devam etti. Yurt içi piyasasında geçen seneye göre yüzde 70 üzerinde artışımız var." dedi.

12 Ocak 2021, Salı 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Araç lastiklerinin geri dönüşümünden elde ettiği malzemelerle futbol sahaları için sentetik çim üreten, atletizm pisti, hokey ve beyzbol sahalarıyla tenis kortları kuran, karayolları için gürültü bariyerlerini yapan, ayrıca hayvan yatağı imal eden İskenderun merkezli Hatko Şirketler Grubu, Ar-ge çalışmalarıyla ürün gamını genişletiyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Hibrit sistemle ürettiği yeni spor zeminlerinin ihracatına başlayan İngiltere'nin ünlü kulüpleriyle görüşme halinde olan Hatko, tarım ve hayvancılıkta yeni bir ürünü de piyasaya sundu. Şirket ayrıca, inşaata devam eden Çanakkale Köprüsü'nün ses bariyeri işini de üstlendi.

Hatko'nun ihracat yaptığı ülke sayısı 100'ü geçti. Hatko şirketler grubu yönetim kurulu başkanı yardımcısı Nejan Hatko pandemi döneminde hiç durmayan firmalardan biri olduklarını belirterek, "Hem yurt içi hem ihracata yönelik üretim ve satışlarımız devam etti. Yurt içi piyasasında geçen seneye göre yüzde 70 üzerinde artışımız var." dedi. 

İlgili Haberler
2021'in tazminatları


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Prim iadesine değil emekli olmaya odaklanmalısınız
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Bilal Emin Turan
Sadece 3 ampulle yılda 402 lira kâr
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Sorusu olan var mı?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ING’liler Türkiye genelinde 12 bin ATM’yi ücretsiz kullanabilecek