Araç lastiklerinin geri dönüşümünden elde ettiği malzemelerle futbol sahaları için sentetik çim üreten, atletizm pisti, hokey ve beyzbol sahalarıyla tenis kortları kuran, karayolları için gürültü bariyerlerini yapan, ayrıca hayvan yatağı imal eden İskenderun merkezli Hatko Şirketler Grubu, Ar-ge çalışmalarıyla ürün gamını genişletiyor.

Hibrit sistemle ürettiği yeni spor zeminlerinin ihracatına başlayan İngiltere'nin ünlü kulüpleriyle görüşme halinde olan Hatko, tarım ve hayvancılıkta yeni bir ürünü de piyasaya sundu. Şirket ayrıca, inşaata devam eden Çanakkale Köprüsü'nün ses bariyeri işini de üstlendi.

Hatko'nun ihracat yaptığı ülke sayısı 100'ü geçti. Hatko şirketler grubu yönetim kurulu başkanı yardımcısı Nejan Hatko pandemi döneminde hiç durmayan firmalardan biri olduklarını belirterek, "Hem yurt içi hem ihracata yönelik üretim ve satışlarımız devam etti. Yurt içi piyasasında geçen seneye göre yüzde 70 üzerinde artışımız var." dedi.

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