'Sadece Bir Kadın' adlı film bugün Almanya'da gösterime girecek. Filmde Hatun Sürücü'yü Almila Bağrıaçık canlandırdı. Türkiye ve Almanya'da birçok dizi ve filmde rol alan 28 yaşındaki oyuncu, ''Hatun cinayet kurbanı olmasına rağmen ben bir kurbanı değil, aksine savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim. Benim için önemli olan buydu'' dedi.

Yapımcılığını Sandra Maischberger'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Sherry Hormann oturdu. Florian Öller'in senaryosunu yazdığı filmde Aram Arami ve Samir Fuchs da rol aldı. (Hürriyet)