'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
İstanbul Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 4 kişiye polis toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan ve ceza yiyen vatandaşlardan biri, "Hava alalım" dedi.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 19:06 Son Güncelleme:
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Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 4 kişiyi durdurdu. Herhangi bir belgeleri bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal eden 4 vatandaşa toplamda 12 bin 600 lira ceza kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlardan biri, "İki-üç aydır evdeyiz, oturuyoruz. Bir hava alalım dedik, yasak olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Ceza kesilen bir diğer vatandaş ise, "Evde paslandık" diyerek kendi savundu.
Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)