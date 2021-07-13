Hava durumu 13 Temmuz 2021! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
Meteoroloji'nin 13 Temmuz 2021 Salı hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ile Van’ın doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış görülecek. İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte 13 Temmuz 2021 Salı hava durumu..
13 Temmuz 2021, Salı 08:41 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı hava durumu..
Meteoroloji, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul'da hava durumu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu
İZMİR 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Genellikle az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara'da hava nasıl olacak?
ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya, Bayburt, Samsun, Trabzon 13 Temmuz Salı (bugün) hava durumu.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık