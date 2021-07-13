Son dakika haberi...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı hava durumu..

Meteoroloji, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul'da hava durumu

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu

İZMİR 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Genellikle az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya, Bayburt, Samsun, Trabzon 13 Temmuz Salı (bugün) hava durumu.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



