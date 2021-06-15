Hava durumu 15 Haziran Salı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu...
Hava durumu 15 Haziran 2021 Salı raporuna göre, bu akşam saatlerinde bazı illerimizde sağanak yağış bekleniyor. Bilecik, Bolu, Eskişehir ve Sakarya hava durumu için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Kastamonu, Antalya, Sinop, Kırklareli, İstanbul’un batısında yağmur bekleniyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 15 Haziran 2021 Salı hava durumu..
15 Haziran 2021, Salı 07:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son dakika hava durumu raporu....Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji, bu akşam saatlerinde Bilecik, Bolu, Eskişehir ve Sakarya, gece saatlerinde Batı Karadeniz, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya, Kırklareli, İstanbul’un batısı ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı İstanbul, Ankara ve il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Bilecik, Bolu, Eskişehir ve Sakarya gece saatlerinde Batı Karadeniz, öğle saatlerinden sonra Antalya, Kırklareli, İstanbul’un batısı ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
YAĞMUR GELİYOR! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Yağışların; bu akşam saatlerinde Bilecik, Bolu, Eskişehir ve Sakarya, gece saatlerinde Batı Karadeniz, öğle saatlerinden sonra Antalya, Kırklareli, İstanbul’un batısı ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
15 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU! BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile İstanbul’un batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
ANKARA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimler ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 11°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin, bugün Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
IĞDIR 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açı
SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık